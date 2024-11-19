Рафаэль Физиев вышел из топ-10 - РЕЙТИНГ

UFC объявила новую рейтинговую таблицу.

İdman.biz сообщает, что произошли изменения в легкой весовой категории, где выступает Рафаэль Физиев.

Азербайджанский боец ​​опустился на одно место. Он покинул десятку.

Рейтинг UFC в легком весе

Ислам Махачев - чемпион

1. Арман Царукян

2. Чарльз Оливейра

3. Джастин Гейджи

4. Дастин Порье

5. Макс Холлоуэй

6. Дэн Хукер

7. Майкл Чендлер

8. Матеуш Гамрот

9. Бензил Дариуш

10. Ренато Мойкано

11. Рафаэль Физиев

Отметим, что изменения произошли во всех весовых категориях. Лидерство Ислама Махачева продолжилось. Джон Джонс, занимавший третье место в предыдущем списке, поднялся на второе место. Его место занял Алекс Перейра, опустившийся на одну ступеньку.

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