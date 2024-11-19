21 Ноября 2024
RU

Рафаэль Физиев вышел из топ-10 - РЕЙТИНГ

MMA
Новости
19 Ноября 2024 16:41
33
Рафаэль Физиев вышел из топ-10 - РЕЙТИНГ

UFC объявила новую рейтинговую таблицу.

İdman.biz сообщает, что произошли изменения в легкой весовой категории, где выступает Рафаэль Физиев.

Азербайджанский боец ​​опустился на одно место. Он покинул десятку.

Рейтинг UFC в легком весе

Ислам Махачев - чемпион
1. Арман Царукян
2. Чарльз Оливейра
3. Джастин Гейджи
4. Дастин Порье
5. Макс Холлоуэй
6. Дэн Хукер
7. Майкл Чендлер
8. Матеуш Гамрот
9. Бензил Дариуш
10. Ренато Мойкано
11. Рафаэль Физиев

Отметим, что изменения произошли во всех весовых категориях. Лидерство Ислама Махачева продолжилось. Джон Джонс, занимавший третье место в предыдущем списке, поднялся на второе место. Его место занял Алекс Перейра, опустившийся на одну ступеньку.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Вугар Карамов: "Я был очень голоден, но хорошо подготовился и получил то, что хотел" - ИНТЕРВЬЮ
18 Ноября 12:17
MMA

Вугар Карамов: "Я был очень голоден, но хорошо подготовился и получил то, что хотел" - ИНТЕРВЬЮ

Азербайджанский боец ММА и спортивного клуба "Габала" Вугар Карамов рассказал о победе в Японии
В Сумгаите убит боец ММА - ФОТО
18 Ноября 09:38
MMA

В Сумгаите убит боец ММА - ФОТО

Он принял участие в нескольких местных и международных турнирах
ПОБЕДА Вугара Карамова за 28 секунд - ВИДЕО
17 Ноября 14:04
MMA

ПОБЕДА Вугара Карамова за 28 секунд - ВИДЕО

Он встретился с Кадзумаса Маджима (Япония) на турнире "Rizin"
Вугар Карамов сразится с японцем на турнире "Rizin"
16 Ноября 15:47
MMA

Вугар Карамов сразится с японцем на турнире "Rizin"

Если наш представитель выиграет этот поединок, он получит право на бой за пояс
Боец UFC признался в своей вредной привычке
13 Ноября 21:59
MMA

Боец UFC признался в своей вредной привычке

"Я никогда даже не думал, что однажды стану профессиональным бойцом"
Шахрияр Аббасов: "Мы уже возвращаемся в Азербайджан, нам ничего официального не сказали"
13 Ноября 11:28
MMA

Шахрияр Аббасов: "Мы уже возвращаемся в Азербайджан, нам ничего официального не сказали"

Он прокомментировал несостоявшийся поединок Наримана Аббасова (77 кг) на турнире "Hype Fighting Championship" в столице России Москве

Самое читаемое

Куда Фернанду Сантуш ведет нашу сборную? Навстречу играм с Андоррой
18 Ноября 13:22
Азербайджанский футбол

Куда Фернанду Сантуш ведет нашу сборную? Навстречу играм с Андоррой

В преддверии последнего тура Лиги наций УЕФА 2024/25 стало понятно, что сборная Азербайджана по футболу не сможет покинуть последнее место в своей группе и может вылететь в Лигу D
На расстоянии одной победы
18 Ноября 16:30
Азербайджанский футбол

На расстоянии одной победы

Матч, который пройдет в Сольне, станет 305-м испытанием в истории нашей команды
Международный сезон в гимнастике завершен
18 Ноября 13:40
Гимнастика

Международный сезон в гимнастике завершен

Последними официальными стартами были первое в истории первенство мира по паркуру среди юниоров, а также чемпионате мира по этой дисциплине, прошедшие в Китакюшу (Япония)
Швеция разгромила Азербайджан: 6:0! - ВИДЕО
20 Ноября 01:36
Азербайджанский футбол

Швеция разгромила Азербайджан: 6:0! - ВИДЕО

Сегодня сборная Азербайджана по футболу провела свою очередную игру