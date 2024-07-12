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Конор Макгрегор: «Возвращение близко»

MMA
Новости
12 Июля 2024 19:44
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Конор Макгрегор: «Возвращение близко»

Бывший двойной чемпион UFC в полулёгком и лёгком весе Конор Макгрегор намекнул, что в скором времени вернётся в октагон.

Как сообщает İdman.biz, ирландец подогрел интерес публики своим заявлением. «Возвращение близко», — написал в своих социальных сетях Конор.

Напомним, что Макгрегор должен был провести поединок против американца Майкла Чендлера на турнире UFC 303, который состоялся 30 июня. Однако за несколько недель до турнира стало известно, что ирландский боец был вынужден сняться из-за перелома мизинца на ноге.

В последнем бою, который состоялся в июле 2021 года на турнире UFC 264, Конор Макгрегор разделил октагон с бывшим временным чемпионом UFC в лёгком весе Дастином Порье. Противостояние завершилось победой американца техническим нокаутом в первом раунде.

İdman.biz

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