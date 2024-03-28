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Хаял Джаниев: «Привезу пояс UFC в Азербайджан» - ВИДЕО

MMA
Новости
28 Марта 2024 12:55
Хаял Джаниев: «Привезу пояс UFC в Азербайджан» - ВИДЕО

«Мечта всех бойцов ММА – выступать в UFC. Я также поставил перед собой максимальную цель».

Об этом рассказал азербайджанский боец ММА Хаял Джаниев, ставший гостем передачи “İdman Bizdə”.

30-летний спортсмен заявил, что его главная цель – переход в UFC. По его словам, в UFC он перейдет после того, как наберется опыта: «У меня было 3 боя в ММА. Еще через 3-4 поединка я буду готов к UFC. Главное – это менеджер. У нас есть команда, занимающаяся этим вопросом, практически все готово. Следует немного усилить борьбу и грэпплинг. Надеюсь, мы поднимем флаг Азербайджана в UFC. Имею большой опыт выступлений в тайском боксе, К-1 и ММА. Если не будет проблем и травм, я привезу пояс UFC в Азербайджан».

Отметим, что на данный момент Азербайджан в UFC представляют 2 бойца. Это Рафаэль Физиев и Назим Садыхов.

Эмин Ага
İdman.biz

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