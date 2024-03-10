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Победы Порье и Пейджа - ВИДЕО

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10 Марта 2024 09:29
Победы Порье и Пейджа - ВИДЕО

С 9 на 10 марта в Майами (США) на «Касейя Центр» проходит турнир UFC 299. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», в соглавном поединке бывший временный чемпион Дастин Порье встретился с Бенуа Сен-Дени, представляющим Францию.

Поединок завершился победой Порье нокаутом во втором раунде.

В последний раз Порье выходил в октагон на реванш с Джастином Гэтжи, который состоялся 29 июля 2023 года на турнире UFC 291. Тогда победу одержал Гэтжи, нокаутировавший своего визави хай-киком. В активе Дастина 30 побед и восемь поражений.

Бенуа Сен-Дени идёт на серии из пяти досрочных побед. В последний раз он дрался на турнире UFC 295, который состоялся 11 ноября 2023 года. Его оппонентом стал американский ветеран Мэтт Фревола, которого Бенуа нокаутировал хай-киком в первом раунде. В активе Сен-Дени 13 побед и два поражения.

В рамках главного карда американец Кевин Холланд проводил поединок с представителем Великобритании Майклом Пейджем. Бой проходил в рамках полусредней весовой категории.

Поединок продлился все три раунда и завершился победой британца единогласным решением судей.

Для Пейджа этот бой был дебютным в промоушене UFC. Бойцу 36 лет. В его активе теперь 22 победы и два поражения в ММА.

У Холланда 25 побед и 11 поражений.

Напомним, в рамках главного боя UFC 299 американский боец Шон О'Мэлли проведёт защиту титула в поединке с эквадорцем Марлоном Верой. Бойцы встретятся в легчайшем весе (до 61 кг). Для американца это будет первая защита титула.

İdman.biz

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