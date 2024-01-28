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Турал Рагимов: "К бою с японцем готовлюсь по-другому, как будто иду на свой последний поединок" - ИНТЕРВЬЮ

MMA
Интервью
28 Января 2024 13:10
Турал Рагимов: "К бою с японцем готовлюсь по-другому, как будто иду на свой последний поединок" - ИНТЕРВЬЮ

Азербайджанский спортсмен по смешанным единоборствам Турал Рагимов (66 кг) дал интервью İdman.biz

- Что вы можете сказать о «Rizin Landmark 8», в котором вы примете участие в японском городе Сага?

- Я несколько раз представлял Азербайджан в других странах. Мое впечатление о нем положительное. Я ожидаю победы от себя. Я пойду на эту турнир только для того, чтобы победить. В этой битве я хочу порадовать тех, кто меня любит, а главное - свой тренерский состав, и вернуться на родину победителем.

- ⁠Как проходит подготовка к бою?

- ⁠ Мои тренировки проходят отлично. Я в хорошем настроении. Чувствую себя полностью готовым к турниру. После моего последнего боя у нас был очень небольшой перерыв. После моего последнего выступления у нас остались только подготовительные упражнения.

- То есть вы уверены, что победите местного Ханзо Танаку в ​​Японии?

- Конечно, я ожидаю победы. Я сосредоточен на этом бою. Для меня это как последний бой. Потому что это будет фундаментальная борьба. Я проиграл свой последний бой. Хочу забыть это поражение и победить.

- Что можешь сказать о своем сопернике?

- Если естно, я не владею полной информацией. Знаю, что он очень опытный спортсмен. И старше меня. Поэтому я хорошо подготовлен тактически к сопернику. Я получил информаицию о том, что он очень сильный. По этой причине нужно отправиться в Японию полностью готовным. Мы также проконсультировались с тренерским штабом и определили тактику.

- В отличие от вас, он будет участвовать в "Ризине" впервые...

- ⁠Да. Я буду биться второй раз на этом турнире. Мой соперник дебютирует. Я хочу проявить себя в весе 66 кг.

- То есть во втором поединке победить не составит труда?

- Нет, ничего сложного. Я занимаюсь этим видом спорта уже 14 лет. На этот раз я подготовился к бою совершенно по-другому. Как будто я иду на последний поединок.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz

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