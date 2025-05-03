Акиф Гулузаде: "Моя главная цель - привезти пояс ONE Championship в Азербайджан"

«Я был очень взволнован, потому что поединок транслировался в прямом эфире в 195 странах».

Об этом İdman.biz рассказал азербайджанский кикбоксер Акиф Гулузаде.

Он прокомментировал свой бой с американским спортсменом Шоном Климако в Бангкоке, Таиланд, в рамках турнира ONE Fight Nights. Гулузаде отметил, что поединок был напряженным и интересным:

«Это был мой первый бой после подписания контракта с организацией ONE Championship. Свою победу я посвящаю народу Азербайджана. Сделаю все возможное, чтобы поднять наш трехцветный флаг на самую высокую вершину».

19-летний спортсмен также раскрыл свои будущие цели:

«Моя главная цель сейчас - привезти пояс организации в Азербайджан. Я горжусь тем, что представляю нашу страну на самом престижном бойцовском турнире мира».

Отметим, что Гулузаде одержал победу над американским спортсменом Шоном Климако в наилегчайшем весе в поединке, состоявшемся в Бангкоке. Он одержал свою четвертую победу в еженедельной серии боев ONE Championship - ONE Friday Fights.

Айтадж Сахяд

İdman.biz