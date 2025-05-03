3 Мая 2025
RU

Акиф Гулузаде: "Моя главная цель - привезти пояс ONE Championship в Азербайджан"

Кикбоксинг
Новости
3 Мая 2025 12:12
12
Акиф Гулузаде: "Моя главная цель - привезти пояс ONE Championship в Азербайджан"

«Я был очень взволнован, потому что поединок транслировался в прямом эфире в 195 странах».

Об этом İdman.biz рассказал азербайджанский кикбоксер Акиф Гулузаде.

Он прокомментировал свой бой с американским спортсменом Шоном Климако в Бангкоке, Таиланд, в рамках турнира ONE Fight Nights. Гулузаде отметил, что поединок был напряженным и интересным:

«Это был мой первый бой после подписания контракта с организацией ONE Championship. Свою победу я посвящаю народу Азербайджана. Сделаю все возможное, чтобы поднять наш трехцветный флаг на самую высокую вершину».

19-летний спортсмен также раскрыл свои будущие цели:

«Моя главная цель сейчас - привезти пояс организации в Азербайджан. Я горжусь тем, что представляю нашу страну на самом престижном бойцовском турнире мира».

Отметим, что Гулузаде одержал победу над американским спортсменом Шоном Климако в наилегчайшем весе в поединке, состоявшемся в Бангкоке. Он одержал свою четвертую победу в еженедельной серии боев ONE Championship - ONE Friday Fights.

Айтадж Сахяд

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Азербайджанский кикбоксер победил в Бангкоке - ВИДЕО - ФОТО
09:37
Кикбоксинг

Азербайджанский кикбоксер победил в Бангкоке - ВИДЕО - ФОТО

Наш представитель выступил в турнире ONE Fight Nights
Азербайджанские кикбоксеры выиграли турнир в Турции
28 Апреля 20:34
Кикбоксинг

Азербайджанские кикбоксеры выиграли турнир в Турции

Воспитанники Нахчыванской школы отличились на международной арене
Азербайджанские кикбоксеры завоевали три золотые и одну серебряную медаль в Риге - ФОТО
28 Апреля 13:55
Кикбоксинг

Азербайджанские кикбоксеры завоевали три золотые и одну серебряную медаль в Риге - ФОТО

Айхан Гасанов (81 кг, 86 К-1) завоевал две золотые медали в мужском зачете
Азербайджанский кикбоксер на турнире ONE Fight Nights
26 Апреля 13:35
Кикбоксинг

Азербайджанский кикбоксер на турнире ONE Fight Nights

Наш представитель встретится с американским спортсменом Шоном Климако в наилегчайшей весовой категории
Азербайджанские кикбоксеры на международном турнире в Латвии - СОСТАВ
25 Апреля 13:35
Кикбоксинг

Азербайджанские кикбоксеры на международном турнире в Латвии - СОСТАВ

Айдын Агабеков представит нашу страну на соревнованиях в качестве рефери
ОБРАЩЕНИЕ Бахрама Раджабзаде к жителям Сумгайыта
18 Апреля 12:54
Кикбоксинг

ОБРАЩЕНИЕ Бахрама Раджабзаде к жителям Сумгайыта

Чемпион мира пригласил жителей города на встречу

Самое читаемое

Последний матч "Интера" в Барселоне завершился со счетом 3:3
30 Апреля 14:37
Мировой футбол

Последний матч "Интера" в Барселоне завершился со счетом 3:3

У "Барсы" есть шанс выйти в финал впервые с 2015 года
Юрген Клопп: "Я внимательно слежу за "Карабахом", у вас хорошая команда"
30 Апреля 18:05
Футбол

Юрген Клопп: "Я внимательно слежу за "Карабахом", у вас хорошая команда"

Генеральный координатор футбольной академии команды Афтандил Гаджиев встретился с наставником в Германии
Кто является лучшим футболистом месяца в мире?
1 Мая 10:04
Мировой футбол

Кто является лучшим футболистом месяца в мире?

IFFHS определил лучших за месяц
Новый рекорд Ямаля
1 Мая 09:25
Мировой футбол

Новый рекорд Ямаля

Испанский вундеркинд побил достижение Мбаппе