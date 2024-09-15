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Наш представитель стал чемпионом на турнире "Grand Bellagio Championship-2"

Кикбоксинг
Новости
15 Сентября 2024 14:59
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Наш представитель стал чемпионом на турнире "Grand Bellagio Championship-2"

В Батуми прошел международный турнир по кикбоксингу и ММА «Grand Bellagio Championship-2».

Как сообщает İdman.biz, шесть из восьми боев на соревнованиях, проводимых во второй раз, были организованы на основе кикбоксинга и два - на основе правил ММА.

В чемпионате приняли участие спортсмены из Азербайджана, Грузии, Израиля, Бельгии, Ирана, Уганды, Казахстана, Турции и Армении. Азербайджанский спортсмен Юсиф Гасымов, выступавший в весовой категории 68 кг по правилам ММА, удушающим приемом победил своего казахстанского соперника Улана Тамбагаева.

Главный бой вечера прошел между Алимом Набиевым, азербайджанским спортсменом, проживающим в Грузии, 7-кратным чемпионом мира и 3-кратным чемпионом Европы по кикбоксингу, и Умаром Сематой, угандийским спортсменом, континентальным и трехкратным чемпионом мира. Алим блестяще победил. При этом Набиев одержал свою 56-ю победу в 64-м бою.

Отметим, что наших спортсменов поддержали сотрудники посольства Азербайджанской Республики в Грузии, генерального консульства в Батуми, действующие в Грузии азербайджанские бизнесмены.

İdman.biz

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