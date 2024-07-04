Эльнара Халилова показала мастерство кикбоксинга: К нам мужчины приходят с ботоксом - только на İdman.Biz TV - ВИДЕО

Очередным гостем передачи İdman.Biz TV "Ulduzlu İdman" (“Звездный спорт”) стала популярная певица Эльнара Халилова. Как оказалось, она занимается кикбоксингом.

Как сообщает İdman.biz, во время беседы с ведущей программы Зюмрюд Бадаловой, Эльнара Халилова рассказала о своем увлечении спортом и показала навыки. Специальным гостем передачи стал старший тренер по кикбоксингу среди женщин Федерации кикбоксинга Азербайджана Мехман Умудов - очень позитивный спортсмен, который рассказал, как ему приходиться мучаться со спортсменками.

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