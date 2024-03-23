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Бахрам Раджабзаде выступит на "Glory 91" в новом весе

Кикбоксинг
Новости
23 Марта 2024 16:04
Бахрам Раджабзаде выступит на "Glory 91" в новом весе

Азербайджанский кикбоксер Бахрам Раджабзаде примет участие в соревнованиях "Glory 91" в столице Франции Париже.

İdman.biz сообщает, что наш боец ​​попробует себя на турнире в новом весе.

Он выступит не в тяжелом, а в полутяжелом весе - до 91 кг. Соперником Бахрама станет местный спортсмен Кевин Умар (33-4). Турнир "Glory 91" пройдет 27 апреля.

Отметим, что Бахрам Раджабзаде на профессиональном ринге одержал 66 побед в 68 матчах и 2 раза проиграл. Из этих поединков наш кикбоксер выиграл нокаутом 58 раз.

İdman.biz

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