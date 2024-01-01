МВД начало расследование по факту избиения кикбоксерши - ВИДЕО

Проведено расследование по факту избиения азербайджанской кикбоксерши Тулин Алекперовой.
Об этом İdman.biz сообщили в пресс-службе МВД.
Сообщено, что по поводу изображений, распространившихся в социальных сетях, проводится расследование. Заявление уже рассмотрено в отделении полиции, назначена экспертиза.
Отметим, что инцидент произошел 27 декабря на территории дома, расположенного в столице. Тулин назначила встречу возлюбленному Субхану, чобы обсудить его измену. Во время встречи между ними возник спор, и Субхан избил возлюбленную.
Алекперова рассказала, что получила многочисленные травмы и обратилась в правоохранительные органы.
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