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МВД начало расследование по факту избиения кикбоксерши - ВИДЕО

Кикбоксинг
Интервью
1 Января 2024 12:00
МВД начало расследование по факту избиения кикбоксерши - ВИДЕО

Проведено расследование по факту избиения азербайджанской кикбоксерши Тулин Алекперовой.

Об этом İdman.biz сообщили в пресс-службе МВД.

Сообщено, что по поводу изображений, распространившихся в социальных сетях, проводится расследование. Заявление уже рассмотрено в отделении полиции, назначена экспертиза.

Отметим, что инцидент произошел 27 декабря на территории дома, расположенного в столице. Тулин назначила встречу возлюбленному Субхану, чобы обсудить его измену. Во время встречи между ними возник спор, и Субхан избил возлюбленную.

Алекперова рассказала, что получила многочисленные травмы и обратилась в правоохранительные органы.

İdman.biz

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