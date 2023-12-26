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Определились лучшие кикбоксеры Нахчывана - ФОТО

Кикбоксинг
Новости
26 Декабря 2023 18:08
Определились лучшие кикбоксеры Нахчывана - ФОТО

31 декабря в Нахчыване проведен чемпионат автономной республики среди кадетов по кикбоксингу, посвященный Дню солидарности азербайджанцев всего мира.

Цель соревнований - развитие и популяризация кикбоксинга в автономной республике, улучшение работы клубов и увеличение массовости в этой сфере. В соревнованиях, прошедших в Олимпийском спортивном комплексе имени Ильхама Алиева, соревновались 60 спортсменов в 2 возрастных категориях и 14 весовых категориях.

Как сообщили idman.biz в пресс-службе Министерства молодежи и спорта Нахчыванской Автономной Республики, по итогам чемпионата, организованного Министерством молодежи и спорта Нахчыванской Автономной Республики и Федерацией кикбоксинга Нахчывана, спортсмены, занявшие первые три места были награждены дипломами, медалями и подарками.

Награды вручили исполняющий обязанности министра молодежи и спорта, заместитель министра Меджид Сеидов и председатель федерации Хаял Абдуллаев.

В турнире в категории 6-8 лет победили Джахангир Абдуллаев (20 кг), Мирджалал Сеидов (22 кг), Юсиф Гасымов (24 кг), Мурад Мамедли (26 кг), Насир Алиев (30 кг), Хеял Гулиев (30+ кг). В возрастной категории 9-10 лет первыми стали Адам Джафаров (26 кг), Мухаммад Сеидов (28 кг), Угур Нурмамедли (30 кг), Мовлан Сеидов (32 кг), Тунар Абдуллаев (37 кг), Хаял Сеидов (42 кг) и Айхан Оруджзаде (42+ кг).

İdman.biz

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