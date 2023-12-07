В Берлине пройдет турнир по кикбоксингу, посвященный 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева

9 декабря в Берлине состоится турнир по кикбоксингу, посвященный 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает İdman.biz, вечер пройдет с участием бойцов из Азербайджана и Германии. Среди участников можно выделить Амина Гулиева, который недавно выиграл титул чемпиона мира в Португалии. Его соперником будет хозяин ринга Рохулла.

Также бой проведет и Анар Мамедов. Он встретится с немецким бойцом Хомером.

Турнир пройдет под эгидой Всемирной Ассоциации кикбоксинга, а локацией станет отель «Титаник».

İdman.biz