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В Берлине пройдет турнир по кикбоксингу, посвященный 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева

Кикбоксинг
Новости
7 Декабря 2023 12:04
В Берлине пройдет турнир по кикбоксингу, посвященный 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева

9 декабря в Берлине состоится турнир по кикбоксингу, посвященный 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает İdman.biz, вечер пройдет с участием бойцов из Азербайджана и Германии. Среди участников можно выделить Амина Гулиева, который недавно выиграл титул чемпиона мира в Португалии. Его соперником будет хозяин ринга Рохулла.

Также бой проведет и Анар Мамедов. Он встретится с немецким бойцом Хомером.

Турнир пройдет под эгидой Всемирной Ассоциации кикбоксинга, а локацией станет отель «Титаник».

İdman.biz

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