Шаин Атамов: "Если сможем взять еще – буду приятно удивлен" – КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Стал известен состав сборной Азербайджана по каратэ на квалификационное соревнование чемпионата мира, которое пройдет 17-19 октября в Париже (Франция).

Как сообщает İdman.biz, нашу страну представят восемь спортсменов. В состав команды под руководством Шаина Атамова вошли: Фарид Савадов (60 кг), Нуран Рзазаде (67 кг), Рашид Сулейманов (75 кг), Тургут Гусейнов (84 кг), Асиман Гурбанлы (+84 кг), Фатима Джабраилова (50 кг), Мадина Садыгова (55 кг) и Айсу Алиева (61 кг).

Кто из вышеперечисленных сможет попасть на чемпионат мира? Вот что заявил по этому поводу İdman.biz главный тренер команды Шаин Атамов:

"Чтобы отобраться на чемпионат мира, нужно занять место в первой шестерке в каждой из весовых категорий. Надеюсь, что для нашей мужской команды это не станет проблемой — каждый из пяти каратистов способен взять лицензию. А вот что касается женской половины, то здесь, скажу откровенно, хорошие шансы только у одной спортсменки. Если сможем взять еще — буду приятно удивлен", — отметил специалист.

Добавим, что трехкратная чемпионка мира Ирина Зарецка (68 кг) благодаря своему рейтингу напрямую завоевала путевку на чемпионат мира и посему пропустит лицензионный турнир. Сам чемпионат мира пройдет 27-30 ноября в Каире (Египет).

