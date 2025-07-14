15 Июля 2025
RU

Азербайджанские каратисты стали лучшими в Астане

Каратэ
Новости
14 Июля 2025 00:15
21
Азербайджанские каратисты стали лучшими в Астане

В столице Казахстана, Астане, состоялся международный турнир по каратэ "Kazakhstan Open", в котором приняли участие около 600 спортсменов из Азербайджана, Казахстана, России, Беларуси и Кыргызстана. Об этом сообщает İdman.biz.

Азербайджан на соревнованиях представляла сборная команда Федерации карате и Республиканского спортивного центра "Тəhsil". Наши спортсмены показали высокие результаты в различных возрастных и весовых категориях:

Юсиф Велиев (12–13 лет, до 45 кг) — 2-е место

Фатех Камилов (12–13 лет, до 40 кг) — 2-е место

Шамо Камилов (14–15 лет, свыше 70 кг) — 3-е место

Рауф Иманов (16–17 лет, до 61 кг) — 3-е место

Насими Мусаев (16–17 лет, до 76 кг) — 2-е место

Аслан Достуев (U21, до 67 кг) — 1-е место

Рашид Сулейманов (U21, до 75 кг) — 1-е место

Фариз Шахбазов (взрослые, до 60 кг) — 1-е место

Фарид Савадов (взрослые, до 60 кг) — 3-е место

Рашид Сулейманов (взрослые, до 75 кг) — 2-е место

Румил Джафарли (взрослые, свыше 84 кг) — 3-е место

Мадина Садыгова (женщины, до 55 кг) — 3-е место

Особую победу сборная Азербайджана одержала в командных поединках среди взрослых, победив национальную сборную Казахстана и став триумфатором турнира.

В составе команды в качестве тренеров выступили Анар Мамедов (Гянджинская школа №2 UGİŞM) и Рустам Акперов (Клуб "Jaguar"). Судейскую коллегию турнира представляли международные арбитры Джахангир Бабаев и Вугар Керимов.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Азербайджанские каратисты вернулись с Кубка мира KWU-SENSHI - ФОТО
00:59
Каратэ

Азербайджанские каратисты вернулись с Кубка мира KWU-SENSHI - ФОТО

Спортсменов встретили в аэропорту представители федерации, семьи и болельщики
Жестокий Майами: Гран-при Karate Combat "Последний выживший" и четыре титульных боя
13 Июля 19:38
Каратэ

Жестокий Майами: Гран-при Karate Combat "Последний выживший" и четыре титульных боя

Организация, в которой недавно выступал Рафаэль Агаев, готовит грандиозное событие
Всемирные Игры соберут каратистов из 38-и стран
10 Июля 12:48
Каратэ

Всемирные Игры соберут каратистов из 38-и стран

Среди них будет и трехкратная чемпионка мира, серебряная призерка Олимпиады Ирина Зарецка
Азербайджанские каратисты завоевали две медали на Кубке мира - ФОТО
9 Июля 12:29
Каратэ

Азербайджанские каратисты завоевали две медали на Кубке мира - ФОТО

Азербайджан на соревнованиях представляют 19 спортсменов
Азербайджанский каратист отличился в Турции
7 Июля 19:00
Каратэ

Азербайджанский каратист отличился в Турции

В соревнованиях, в которых приняли участие две тысячи спортсменов, представитель Азербайджана стал вторым
В Баку состоялась торжественная церемония открытия "Кубка Победы" - ФОТО
5 Июля 18:29
Каратэ

В Баку состоялась торжественная церемония открытия "Кубка Победы" - ФОТО

В турнире участвуют более 800 спортсменов со всей страны

Самое читаемое

Месси раскрыл подробности конфликта с Робертом Левандовским в 2021 году
12 Июля 09:00
Мировой футбол

Месси раскрыл подробности конфликта с Робертом Левандовским в 2021 году

"Я сказал то, что действительно чувствовал"
Щенсны высказался о поведении Ямаля
12 Июля 12:25
Мировой футбол

Щенсны высказался о поведении Ямаля

"Парню всего 17 лет - он имеет право, и, возможно, даже обязан совершать юношеские ошибки"
ФИФА снизила цены на билеты на финал клубного чемпионата мира
12 Июля 21:19
Мировой футбол

ФИФА снизила цены на билеты на финал клубного чемпионата мира

Организаторы рассчитывают повысить посещаемость решающего матча турнира
Команда, за которую играли легендарные Пеле и Беккенбауэр, вернётся в профессиональный футбол
12 Июля 13:08
Мировой футбол

Команда, за которую играли легендарные Пеле и Беккенбауэр, вернётся в профессиональный футбол

"Настоящая магия будет заключаться в игроках, которых мы вырастим здесь"