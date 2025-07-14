Азербайджанские каратисты стали лучшими в Астане

В столице Казахстана, Астане, состоялся международный турнир по каратэ "Kazakhstan Open", в котором приняли участие около 600 спортсменов из Азербайджана, Казахстана, России, Беларуси и Кыргызстана. Об этом сообщает İdman.biz.

Азербайджан на соревнованиях представляла сборная команда Федерации карате и Республиканского спортивного центра "Тəhsil". Наши спортсмены показали высокие результаты в различных возрастных и весовых категориях:

Юсиф Велиев (12–13 лет, до 45 кг) — 2-е место

Фатех Камилов (12–13 лет, до 40 кг) — 2-е место

Шамо Камилов (14–15 лет, свыше 70 кг) — 3-е место

Рауф Иманов (16–17 лет, до 61 кг) — 3-е место

Насими Мусаев (16–17 лет, до 76 кг) — 2-е место

Аслан Достуев (U21, до 67 кг) — 1-е место

Рашид Сулейманов (U21, до 75 кг) — 1-е место

Фариз Шахбазов (взрослые, до 60 кг) — 1-е место

Фарид Савадов (взрослые, до 60 кг) — 3-е место

Рашид Сулейманов (взрослые, до 75 кг) — 2-е место

Румил Джафарли (взрослые, свыше 84 кг) — 3-е место

Мадина Садыгова (женщины, до 55 кг) — 3-е место

Особую победу сборная Азербайджана одержала в командных поединках среди взрослых, победив национальную сборную Казахстана и став триумфатором турнира.

В составе команды в качестве тренеров выступили Анар Мамедов (Гянджинская школа №2 UGİŞM) и Рустам Акперов (Клуб "Jaguar"). Судейскую коллегию турнира представляли международные арбитры Джахангир Бабаев и Вугар Керимов.

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