Жестокий Майами: Гран-при Karate Combat "Последний выживший" и четыре титульных боя

18 и 19 июля Karate Combat превратит студию MANA Wynwood в Майами в настоящий карате-колизей. Первая часть уикенда, KC 55, посвящена тяжелому гран-при "Последний выживший": восемь бойцов выяснят, кто заработает право бросить вызов чемпиону Сэму Элви. На следующий вечер, KC 56, промоушен разыграет пояса сразу в трех дивизионах — от легкого до женского флайвейта.

Формат турнира лаконичен и беспощаден: четверть- и полуфиналы проходят в два раунда по три минуты, финал — три раунда, а при ничьей назначается внезапный раунд sudden death. В сетке участников — кубинский нокаутер-олимпиец Робелис Деспань, "Ванилла-горилла" Чейз Шерман, экс-чемпион BKFC Алан Бельчер и двукратный король Glory Сауло Кавалари. Дополняют восьмерку Тим Джонсон, Дэниел Джеймс, Брэкстон Смит и Зак Пауга.

Четвертьфинальные пары уже объявлены:

Робелис Деспань — Сауло Кавалари

Тим Джонсон — Чейз Шерман

Алан Бельчер — Зак Пауга

Дэниел Джеймс — Брэкстон Смит

Благодаря коротким боям и агрессивным карате-клинчам организаторы обещают лавину нокаутов — в трех предыдущих поединках Деспань суммарно провел в "Пите" всего 24 секунды.

Титульные бои KC 55, 18 июля

– Бантамвейт: чемпион Артуро Вергара (Чили) защищает пояс от французского ударника Адама Нои

– Женский страу-вейт: бразильянка Стефани Оливейра впервые обороняет титул против харизматичной Джейд Жоран (Франция)

Титульные бои KC 56, 19 июля

– Лайтвейт: пакистанский феномен Шахзаиб Ринд объединяет пояса с бывшим чемпионом Луисом Рошей (Бразилия)

– Женский флайвейт: серия нокаутов Алин Перейры (Бразилия) будет проверена греческой "воинственной принцессой" Фани Пелумпи — бой разыграет первый в истории пояс категории

Оба вечера Karate Combat можно будет смотреть бесплатно в прямом эфире на YouTube-канале лиги и в мобильном приложении KC. Разница с Баку — восемь часов, так что первый гонг прозвучит в 05:00 утра по нашему времени.

Напомним, что в Karate Combat выступал и легендарный азербайджанский каратист Рафаэль Агаев. Свой последний бой он провел 24 июня 2023 года на KC 40 в Майами, где единогласным решением судей победил Джоша Куэйхагена и объединил титулы в полусреднем весе.

İdman.biz