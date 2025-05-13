13 Мая 2025
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Азербайджанский судья избран в Судейский комитет Европейской федерации карате

Каратэ
Новости
13 Мая 2025 21:00
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Азербайджанский судья избран в Судейский комитет Европейской федерации карате

Председатель Судейского комитета Федерации карате Азербайджана Джахангир Бабаев вошёл в состав Судейского комитета Европейской федерации карате.

Как передаёт İdman.biz, об этом официально сообщила Федерация карате Азербайджана.

Бабаев является арбитром международной категории мирового уровня и стал одним из семи членов, избранных в этот престижный комитет.

Его участие в работе структуры на европейском уровне стало важным признанием профессионализма и авторитета азербайджанского судейского корпуса.

İdman.biz

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