Азербайджанский каратист, представляющий Украину: "Для меня большая гордость видеть, как возрождается родной Агдам" - ИНТЕРВЬЮ

Еще один спортсмен из нашей страны, проживающий в Украине, добился успеха. Наш соотечественник Ризван Талыбов завоевал бронзовую медаль на недавно прошедшем чемпионате Европы по каратэ.

Наш молодой соотечественник родом из Карабаха, родился в городе Черновцы, Украина. Его родители из села Новрузлу Агдамского района, а мать - из города Агдам. İdman.biz сообщает, что корреспондент АЗЕРТАДЖ встретился с нашим соотечественником и взял у него интервью о его успехах и будущих целях.

- Как вы заинтересовались каратэ?

- Спасибо за такое внимание к нашим соотечественникам, проживающим в Украине. Само собой разумеется, что моя страсть к спорту, особенно к каратэ, началась еще в детстве. И это не без причины. Если во мне течет азербайджанская кровь, то моя страсть к спорту не случайна. Азербайджан дал миру немало каратистов, получивших мировую известность.

- Чью поддержку вы чувствовали больше всего на протяжении своей спортивной карьеры?

- Родители были первыми, кто поддержал мое решение стать спортсменом. Они также сыграли большую роль в моих успехах.

- Что вы можете сказать о своих успехах?

- До 2020 года тренировался в городе Черновцы. Последние три года интенсивно тренируюсь в Киеве. Я мастер спорта Украины международного класса. Стал чемпионом Европы по каратэ 2023 года. Завоевывал титул чемпиона Украины с 2017 по 2022 годы.

- Какова ваша главная цель как спортсмена?

- Одна из моих главных целей - завоевать олимпийскую медаль. Я продолжаю неустанно тренироваться, чтобы достичь этой цели. Верю, что достигну своей цели. У меня для этого много энергии и желания.

- Вы родом из Карабаха, из Агдама. Сейчас многие районы и города Азербайджана, в том числе Агдам, освобождены от оккупации и эти территории восстанавливаются. Что вы чувствуете, видя это?

- Я очень горд, что это случилось. И особенно горды азербайджанцы, проживающие за рубежом. Теперь мы чувствуем себя счастливее. Я представлял не только Украину, но и Азербайджан на всех внутренних соревнованиях. Хочу как можно скорее отправиться в живописный Агдам и увидеть его красоты. Надеюсь, мне посчастливится побывать на родине. Азербайджан - моя родина, и так будет всегда. Я также считаю Украину своей второй родиной. Я очень люблю эту страну. Мне повезло, что на международных турнирах меня поддерживают люди из Азербайджана и Украины. Я также чувствую поддержку азербайджанского народа на всех соревнованиях. Это дает мне дополнительные силы. Все это для меня очень ценно и приятно.

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