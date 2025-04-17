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Бронзовый призер премьер-лиги будет биться в Каире

Каратэ
Новости
17 Апреля 2025 12:16
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Бронзовый призер премьер-лиги будет биться в Каире

Расширилась заявка команды Азербайджана по каратэ на этап премьер-лиги, который стартует 18 апреля в Каире (Египет).

Как сообщает İdman.biz, в состав вошло шесть спортсменов. Помимо трехкратной чемпионки мира Ирины Зарецки (68 кг), Аминаги Гулиева (60 кг), Нурана Рзазаде (67 кг) и Тургута Гасанова (84 кг), в столице Каира выступят также Фарид Агаев (75 кг), выигравший бронзовую награду на этапе премьер-лиги в Китае, а также Мадина Садыгова (55 кг).

Всего в соревновании примут участие каратисты из 65-ти стран.

İdman.biz

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