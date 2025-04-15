Каир ждет Зарецку и Ко

На этой неделе в Каире пройдет очередной турнир премьер-лиги.

Как сообщает İdman.biz, третий этап рейтингового старта состоится 18-20 апреля с участием команды Азербайджана. В столицу Египта отправятся трехкратная чемпионка мира Ирина Зарецка (68 кг), для которой это будет первое соревнование после декретного отпуска, а также Аминага Гулиев (60 кг), Нуран Рзазаде (67 кг) и Тургут Гасанов (84 кг).

Всемирная федерация каратэ (WKF) отмечает, что премьер-лига в Каире знаменует собой решающий момент сезона.

«До награждения главных победителей осталось всего одно событие, и это соревнование сыграет ключевую роль в формировании итогового турнира. Титул «Grand Winner» присуждается лучшим спортсменам в каждой категории. Обладатели наград будут объявлены на заключительном мероприятии в Рабате», - сообщает WKF.

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