Сборные Азербайджана и Грузии на совместных учебно-тренировочных сборах

На учебно-тренировочной базе Федерации каратэ Азербайджана (AKF) проходят совместные учебно-тренировочные сборы сборных Азербайджана и Грузии.

Как сообщает İdman.biz, международное сотрудничество направлено на усиление обмена опытом и знаниями между спортсменами, а также на повышение качества подготовки к предстоящим международным соревнованиям.

Сборная Грузии прибыла в Азербайджан под руководством главного тренера, двукратного золотого призера чемпионата мира по карате Гогиты Аркания.

Тренировки проводятся совместно под руководством главного тренера сборной Азербайджана Шахина Атамова.

В рамках обучения вице-президенты AKF Физули Мусаев и Рахман Хатамов встретились с членами национальной сборной и обменялись мнениями о развитии этого вида спорта и перспективах взаимного сотрудничества.

Подобные совместные тренировки играют важную роль в развитии каратэ в регионе и выходе молодых спортсменов на профессиональный уровень.

İdman.biz