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Актриса Зульфия Гурбанова решила помериться силой с чемпионкой по каратэ - только на İdman.biz TV - ВИДЕО

Каратэ
Новости
12 Июня 2024 11:15
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Актриса Зульфия Гурбанова решила помериться силой с чемпионкой по каратэ - только на İdman.biz TV - ВИДЕО

Очередным гостем передачи İdman.Biz TV "Ulduzlu İdman" («Звездный спорт») стала популярная актриса Зульфия Гурбанова.

Как сообщает İdman.biz, во время беседы с ведущей программы Зюмрюд Бадаловой, актриса не только рассказала о своей мечте стать спортсменкой в боевых видах единоборств, но и показала настоящую агрессию на татами со специальной гостьей передачи, многократной чемпионкой Азербайджана по каратэ-до, призером Европейских игр и Исламских игр солидарности Мединой Садыговой.

Смотрите очень интересную передачу на нашем YouTube-канале!

İdman.biz

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