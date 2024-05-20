Наши каратисты завоевали 3 медали на чемпионате Европы

Сборная Азербайджана по каратэ-до завоевала 3 медали.

Как сообщает İdman.biz, такого успеха члены сборной добились на чемпионате Европы, проходившем в немецком Регенсбурге.

Один из наших каратистов Имран Гулузаде (72 кг) завоевал золотую медаль, победив всех своих соперников. Фуад Алиев завоевал бронзу в категории +80 кг.

Наши представители также отличились в командном зачете. Трио в составе Имрана Гулузаде, Фуада Алиева и Мехмана Эйналова завершило чемпионат Европы на третьем месте.

Отметим, что нашу команду на этом соревновании возглавил председатель Комитета тренеров Федерации каратэ Азербайджана Ахмет Эфенди.

İdman.biz