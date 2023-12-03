Агаев и Коцоев поборются за бронзу "Большого шлема"

Азербайджанские дзюдоисты Балабей Агаев (60 кг) и Зелим Коцоев (100 кг) поборются за бронзовые награды во второй день «Большого шлема» в Токио.

Как сообщает İdman.biz, в утешительной схватке Агаев нанес поражение Андреа Карлито (Италия) и будет бороться за награду с проигравшим в полуфинальной паре Рюджи Нагаяма (Япония) - Айюб Блиев (Нейтральный статус).

А Зелим Коцоев (100 кг) будет оспаривать бронзу в схватке с Дженнаро Пирелли (Италия).

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09:43

Азербайджанский дзюдоист Балабей Агаев (60 кг) уступил в четвертьфинале турнира «Большого шлема» в Токио.

Как сообщает İdman.biz, на этой стадии он проиграл хозяину татами Таике Накамуре и отправился в утешительный блок. Его ждет схватка с Андреа Карлино (Италия).

Тем временем, определелся соперник Зелима Коцоева (100 кг) во встрече за бронзу. Им станет Дженнаро Пирелли (Италия).

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09:00

В Токио продолжается турнир «Большого шлема» по дзюдо.

Как передает İdman.biz, в заключительный день соревнований в борьбу вступили семь азербайджанских спортсменов. Зелим Коцоев (100 кг) поборется за бронзу.

60 кг

Балабей Агаев вышел в четвертьфинал, выиграв у Ариэля Шульмана (Израиль) и Цог-Очира Бьямбажава (Монголия). Ему предстоит схватка с хозяином татами Таики Накамурой.

Низами Имранов прошел Юнеса Саддики (Марокко) и Ариунболда Энхтаивана (Монголия), но в 1/8 финала проиграл Вон-Жин Киму (Южная Корея).

66 кг

Оба наших спортсмена уступили после первых схваток. Яшар Наджафов уступил Хакиму Агамамедову (Туркменистан), а Кямран Сулейманов – Нурали Эмомали (Таджикистан).

90 кг

Зелим Коцоев будет бороться в утешительном блоке. Он начал с победы над Натаниэлем Киве (США), затем огорчил Леонардо Гонсалвеша (Бразилия), но в четвертьфинале проиграл Матвею Каниковскому (Нейтральный статус). В схватке утешения чемпион Европы нанес поражение Шади Эльханасу (Канада) и поборется за бронзу.

+100 кг

Ушанги Кокаури выиграл у Галымжана Крикбая (Казахстан), после чего уступил Тамерлану Башаеву (Нейтральный статус). Тогда как Рамазан Ахмедов не смог пройти барьер в лице Евгения Балиевского (Украина).

После первого дня турнира в активе команды Азербайджана две медали. Золотую награду завоевал Хидаят Гейдаров (73 кг), а бронза в активе Зелима Цкаева (81 кг).

Заки Фейзуллаев

İdman.biz