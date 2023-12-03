Агаев и Коцоев поборются за бронзу "Большого шлема"

Азербайджанские дзюдоисты Балабей Агаев (60 кг) и Зелим Коцоев (100 кг) поборются за бронзовые награды во второй день «Большого шлема» в Токио.
Как сообщает İdman.biz, в утешительной схватке Агаев нанес поражение Андреа Карлито (Италия) и будет бороться за награду с проигравшим в полуфинальной паре Рюджи Нагаяма (Япония) - Айюб Блиев (Нейтральный статус).
А Зелим Коцоев (100 кг) будет оспаривать бронзу в схватке с Дженнаро Пирелли (Италия).
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09:43
Азербайджанский дзюдоист Балабей Агаев (60 кг) уступил в четвертьфинале турнира «Большого шлема» в Токио.
Как сообщает İdman.biz, на этой стадии он проиграл хозяину татами Таике Накамуре и отправился в утешительный блок. Его ждет схватка с Андреа Карлино (Италия).
Тем временем, определелся соперник Зелима Коцоева (100 кг) во встрече за бронзу. Им станет Дженнаро Пирелли (Италия).
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09:00
В Токио продолжается турнир «Большого шлема» по дзюдо.
Как передает İdman.biz, в заключительный день соревнований в борьбу вступили семь азербайджанских спортсменов. Зелим Коцоев (100 кг) поборется за бронзу.
60 кг
Балабей Агаев вышел в четвертьфинал, выиграв у Ариэля Шульмана (Израиль) и Цог-Очира Бьямбажава (Монголия). Ему предстоит схватка с хозяином татами Таики Накамурой.
Низами Имранов прошел Юнеса Саддики (Марокко) и Ариунболда Энхтаивана (Монголия), но в 1/8 финала проиграл Вон-Жин Киму (Южная Корея).
66 кг
Оба наших спортсмена уступили после первых схваток. Яшар Наджафов уступил Хакиму Агамамедову (Туркменистан), а Кямран Сулейманов – Нурали Эмомали (Таджикистан).
90 кг
Зелим Коцоев будет бороться в утешительном блоке. Он начал с победы над Натаниэлем Киве (США), затем огорчил Леонардо Гонсалвеша (Бразилия), но в четвертьфинале проиграл Матвею Каниковскому (Нейтральный статус). В схватке утешения чемпион Европы нанес поражение Шади Эльханасу (Канада) и поборется за бронзу.
+100 кг
Ушанги Кокаури выиграл у Галымжана Крикбая (Казахстан), после чего уступил Тамерлану Башаеву (Нейтральный статус). Тогда как Рамазан Ахмедов не смог пройти барьер в лице Евгения Балиевского (Украина).
После первого дня турнира в активе команды Азербайджана две медали. Золотую награду завоевал Хидаят Гейдаров (73 кг), а бронза в активе Зелима Цкаева (81 кг).
Заки Фейзуллаев
İdman.biz