Все зависит от Токио. Хидаят Гейдаров может завершить год лидером мирового рейтинга

Азербайджанский дзюдоист Хидаят Гейдаров (73 кг) имеет шанс завершить сезон в ранге первого номера мирового рейтинга.

Как сообщает İdman.biz, трехкратный чемпион Европы вышел в лидеры табеля о рангах в июне и с тех пор не сдает позиции. Но так как в верхней части таблицы идет плотная борьба за первую строчку, то многое будет зависеть от результатов заключительного турнира сезона – «Большого шлема» в Токио, который пройдет 2-3 декабря.

На данный момент в активе Гейдарова 5638 очков, следом идет Муроджон Юлдошев (Узбекистан, 5598) и Соичи Хашимото (Япония, 5340), составляющие первую тройку. При определенном раскладе не потерял шансы на первое место и Лаша Шавдатуашвили (Грузия, 5028), тогда как четвертый номер классификации – бразилец Даниэль Каргнин (5099) – пропускает «Большой шлем».

Таким образом, основными конкурентами Хидаята с точки зрения возможности завершить сезон лидером рейтинга будут Юлдошев, Хашимото и Шавдатуашвили.

Победа в Японии принесет чемпиону 1000 очков, серебряный призер получит 700 баллов, а бронзовый – 500.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz