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Федерация дзюдо провела семинар для судей - ФОТО

Дзюдо
Новости
28 Ноября 2023 09:42
Федерация дзюдо провела семинар для судей - ФОТО

В «Клубе дзюдо 2012» Федерация дзюдо Азербайджана провела семинар для судей.

Как сообщает İdman.biz, в ходе мероприятия были обсуждены различные спорные эпизоды схваток во время различных соревнований.

Велись обширные дискуссии и на тему того, в каких случаях дзюдоистам следует наказывать предупреждениями. Также были наглядно продемонстрированы ряд приемов, ведущих или не ведущих к оценке. Советник президента национальной федерации Натик Багиров в ходе семинара дал свои рекомендации.

Отметим, что организация семинара направлена на совершенствование знаний, умений судей и подготовки их к предстоящим местным соревнованиям.

İdman.biz

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