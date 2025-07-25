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Азербайджанский дзюдоист завоевал серебро на Универсиаде - ФОТО/ВИДЕО

Дзюдо
Новости
25 Июля 2025 19:27
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Азербайджанский дзюдоист завоевал серебро на Универсиаде - ФОТО/ВИДЕО

На Всемирной Универсиаде в Рейнско-Рурском регионе Германии продолжаются соревнования по дзюдо.

Как сообщает İdman.biz из Германии, сегодня на татами вышли пять азербайджанских дзюдоистов.

Серебряную медаль завоевал бронзовый призер чемпионата мира Эльджан Гаджиев (90 кг). Он начал борьбу со второго круга, выиграв у Гильермо Мораиша (Бразилия), затем победил Августуса Слитериса (Литва), а в полуфинале нанес поражение Гергели Нерпелю (Венгрия). В финале Эльджан уступил Юнг-Хун Киму (Южная Корея) и завоевал серебро. Это первая награда Азербайджана в дзюдо на текущей Универсиаде.

Другие азербайджанские дзюдоисты сегодня выступили неудачно. Давуд Намазлы (100 кг) выиграл на старте у Тадаса Наркуса (Литва), после чего потерпел поражение от Мику Нозомы (Япония). Рамазан Ахмедов (+100 кг) прошел Алина Багрина (Молдова), но затем уступил Сабе Инанеишвили (Грузия). Нигяр Сулейманова (+78 кг) начала с победы над Люси Уильямс (Великобритания), после чего проиграла Ха-Юн Ким (Южная Корея). А Нармин Амирли (78 кг) уступила на старте Калие Иссуфи (Франция).

После очередного соревновательного дня в активе команды Азербайджана две золотые и две серебряные медали. Две победы и серебро — на счету группы по художественной гимнастике.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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