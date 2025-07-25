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"Большой шлем": определился победитель азербайджанской дуэли в Улан-Баторе

Дзюдо
Новости
25 Июля 2025 10:50
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"Большой шлем": определился победитель азербайджанской дуэли в Улан-Баторе

Сегодня в столице Монголии Улан-Баторе стартовал турнир «Большой шлема» по дзюдо.

Как сообщает İdman.biz, в первый день соревнований на татами вышли все три спортсмена сборной Азербайджана.

Мужчины
60 кг
Балабай Агаев в 1/8 финала победил Мендсайхана Нямсурена (Монголия), но затем уступил Хаято Кондо (Япония).

Туран Байрамов также начал «Большой шлем» с победы. Наш представитель, выбивший Сумиябазара Энхтайву (Монголия), не смог одолеть Мехрзода Суфиева (Таджикистан) в 1/4 финала.

Агаев и Байрамов встретились в утешительном поединке. Туран одержал победу в азербайджанской дуэли в Улан-Баторе. Он попробует свои силы в поединке за бронзовую медаль.

66 кг
Эльшан Асадов победил Джанцандоржа Унурбата (Монголия), затем Богдана Ядова (Украина), но в 1/4 финала уступил Бауржану Нарбаеву (Казахстан). В утешительном поединке ему предстоит встретиться с Джихюком Янгом (Южная Корея).

İdman.biz

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