"Большой шлем": определился победитель азербайджанской дуэли в Улан-Баторе

Сегодня в столице Монголии Улан-Баторе стартовал турнир «Большой шлема» по дзюдо.

Как сообщает İdman.biz, в первый день соревнований на татами вышли все три спортсмена сборной Азербайджана.

Мужчины

60 кг

Балабай Агаев в 1/8 финала победил Мендсайхана Нямсурена (Монголия), но затем уступил Хаято Кондо (Япония).

Туран Байрамов также начал «Большой шлем» с победы. Наш представитель, выбивший Сумиябазара Энхтайву (Монголия), не смог одолеть Мехрзода Суфиева (Таджикистан) в 1/4 финала.

Агаев и Байрамов встретились в утешительном поединке. Туран одержал победу в азербайджанской дуэли в Улан-Баторе. Он попробует свои силы в поединке за бронзовую медаль.

66 кг

Эльшан Асадов победил Джанцандоржа Унурбата (Монголия), затем Богдана Ядова (Украина), но в 1/4 финала уступил Бауржану Нарбаеву (Казахстан). В утешительном поединке ему предстоит встретиться с Джихюком Янгом (Южная Корея).

İdman.biz