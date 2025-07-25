Эльджан Гаджиев начинает Универсиаду

На Всемирной Универсиаде в Рейнско-Рурском регионе Германии продолжаются соревнования по дзюдо.

Как сообщает İdman.biz из Германии, сегодня на татами выйдут пять азербайджанских дзюдоистов.

Среди них будет бронзовый призер чемпионата мира Эльджан Гаджиев (90 кг), который начнет борьбу со второго круга.

Давуд Намазлы (100 кг) встретится с Тадасом Наркусом (Литва), а Рамазан Ахмедов (+100 кг) постарается пройти Алина Багрина (Молдова).

Нармин Амирли (78 кг) поборется с Калией Иссуфи (Франция), а Нигяр Сулейманова (+78 кг) встретится с Люси Уильямс (Великобритания).

После двух дней наши дзюдоисты не имеют медалей на Универсиаде.

İdman.biz