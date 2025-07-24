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Эксперт Кодокан перед приездом в Баку: "Я знаю, что конец карьеры близко"

Дзюдо
Новости
24 Июля 2025 17:08
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Эксперт Кодокан перед приездом в Баку: "Я знаю, что конец карьеры близко"

26-27 июля в Баку пройдет турнир европейских надежд по дзюдо и техническая сессия экспертов Кодокан.

Как передает İdman.biz, в качестве одного из экспертов выступит серб Александр Куколь. Чемпион Европы-2017 и серебряный медалист чемпионата мира-2021 перед приездом в Баку побывал на Европейском Юношеском Олимпийском Фестивале в Скопье (Северная Македония), поделившись дальнейшими планами.

«Я знаю, что конец карьеры близок, но мне все равно нравится продолжать этот путь. Я ничего не объявлял относительно этого и даже не знаю, сделаю ли подобное заявление. Я хочу просто, чтобы карьера плавно перетекла в тренерство, которым я уже начал заниматься», - заявил Куколь.

Отметим, что турнир европейских надежд по дзюдо и техническая сессия экспертов Кодокан состоится в Олимпийском спортивном комплексе Абшерона.

İdman.biz

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