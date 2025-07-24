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Азербайджанские дзюдоисты узнали соперников на "Большом шлеме"

Дзюдо
Новости
24 Июля 2025 10:49
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Азербайджанские дзюдоисты узнали соперников на "Большом шлеме"

Завтра в Улан-Баторе (Монголия) начнется турнир «Большого шлема» по дзюдо.

Как сообщает İdman.biz, в нем примут участие три азербайджанских спортсмена, узнавших соперников по первым схваткам.

В весе до 60 кг Балабей Агаев и Туран Байрамов начнут выступления со второго круга. Балабей встретится с победителем пары Константин Симеонидис (ОАЭ) - Мендсайхан Ньямсурен (Монголия), а Туран поборется с победителем схватки Сумиябазар Энхтаиван (Монголия) - Юнтао Ванг (Китай).

Эльшан Асадов (66 кг) начнет турнир поединком против Ятсундоржа Унурбата (Монголия).

İdman.biz

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