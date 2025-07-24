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Новые шансы Азербайджана на медали в дзюдо на Универсиаде

Дзюдо
Новости
24 Июля 2025 10:36
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Новые шансы Азербайджана на медали в дзюдо на Универсиаде

На Всемирной Универсиаде в Рейнско-Рурском регионе Германии продолжаются соревнования по дзюдо.

Как сообщает İdman.biz из Германии, сегодня на татами выйдут три азербайджанских дзюдоиста.

Нариман Мирзоев (73 кг) в стартовой схватке встретится с Реем Маринксом (Бельгия).

Мехти Аббасов (81 кг) будет противостоять Мануэлю Парлатти (Италия).

Айтадж Гардашханлы (70 кг) выйдет против Мариам Чантурии (Грузия).

После первого дня наши дзюдоисты не имеют медалей на Универсиаде. Айдан Велиева (52 кг) накануне стала пятой.

İdman.biz

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