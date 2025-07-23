23 Июля 2025
RU

Азербайджанские дзюдоисты продолжают блистать на Еврофестивале в Скопье - ФОТО

Дзюдо
Новости
23 Июля 2025 21:45
11
Азербайджанские дзюдоисты продолжают блистать на Еврофестивале в Скопье - ФОТО

На XVIII Европейском юношеском олимпийском фестивале, проходящем в столице Северной Македонии Скопье, азербайджанские дзюдоисты пополнили копилку сборной тремя наградами.

Как передает İdman.biz, Нурана Гаджизаде (до 48 кг) и Зейд Алескеров (до 60 кг) завоевали серебряные медали. Айсун Мамедова, выступающая в весовой категории до 52 кг, победила француженку Алис Лопес в поединке за третье место и стала бронзовым призером турнира.

Напомним, в первый соревновательный день Гюльшан Гусейнова (до 44 кг), Рза Халилли (до 50 кг) и Расул Ализаде (до 55 кг) выиграли золотые медали.

Сборная Азербайджана лидирует в общекомандном зачете с шестью наградами: 3 золотыми, 2 серебряными и 1 бронзовой медалью.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Азербайджанская дзюдоистка стала пятой на Универсиаде — ОБНОВЛЕНО/ФОТО
20:17
Дзюдо

Азербайджанская дзюдоистка стала пятой на Универсиаде — ОБНОВЛЕНО/ФОТО

Сегодня на татами вышли четыре азербайджанских дзюдоиста

Гюльшан Гусейнова: "Золотая медаль даст мощный толчок моей будущей карьере"
00:56
Дзюдо

Гюльшан Гусейнова: "Золотая медаль даст мощный толчок моей будущей карьере"

Азербайджанская дзюдоистка стала первой девушкой в сборной, завоевавшей золото в Скопье

Азербайджанский дзюдоист: "Медаль, завоеванная в Скопье, одна из самых ценных в моей карьере"
22 Июля 22:58
Дзюдо

Азербайджанский дзюдоист: "Медаль, завоеванная в Скопье, одна из самых ценных в моей карьере"

Рза Халилли стал чемпионом Европейского юношеского олимпийского фестиваля в весе до 50 кг
Азербайджанские дзюдоисты завоевали три золото на старте Еврофестивале - ОБНОВЛЕНО
22 Июля 20:48
Дзюдо

Азербайджанские дзюдоисты завоевали три золото на старте Еврофестивале - ОБНОВЛЕНО

Два спортсмена поднялись на высшую ступень пьедестала, третий борется за еще одно золото
Турнир по дзюдо на Универсиаде пройдет на трех татами
22 Июля 12:06
Дзюдо

Турнир по дзюдо на Универсиаде пройдет на трех татами

Соревнования пройдут в Эссене, в главной спортивной локации мультифорума - Меsse Essen
Фидан Ализаде не выступит на Универсиаде
21 Июля 16:47
Дзюдо

Фидан Ализаде не выступит на Универсиаде

В последний момент она получила травму

Самое читаемое

Гвардиола решился на главный трансфер лета для "Манчестер Сити"
21 Июля 17:47
Мировой футбол

Гвардиола решился на главный трансфер лета для "Манчестер Сити"

Эдерсон отслужил клубу восемь лет
Лига чемпионов: матч "Карабах" - "Шелбурн" отсудят итальянцы
21 Июля 15:18
Футбол

Лига чемпионов: матч "Карабах" - "Шелбурн" отсудят итальянцы

Главным арбитром матча будет Андреа Коломбо
Лига чемпионов: определились потенциальные соперники "Карабаха" в третьем раунде - ОБНОВЛЕНО
21 Июля 14:11
Футбол

Лига чемпионов: определились потенциальные соперники "Карабаха" в третьем раунде - ОБНОВЛЕНО

Первые матчи этого этапа пройдут 5-6 августа, а ответные - через неделю
Топ-трансфер без особой надобности: реально ли 75-миллионный Мбемо нужен "МЮ"?
22 Июля 14:21
Мировой футбол

Топ-трансфер без особой надобности: реально ли 75-миллионный Мбемо нужен "МЮ"?

Хотя команду он точно сделает сильнее