Азербайджанские дзюдоисты продолжают блистать на Еврофестивале в Скопье - ФОТО

На XVIII Европейском юношеском олимпийском фестивале, проходящем в столице Северной Македонии Скопье, азербайджанские дзюдоисты пополнили копилку сборной тремя наградами.

Как передает İdman.biz, Нурана Гаджизаде (до 48 кг) и Зейд Алескеров (до 60 кг) завоевали серебряные медали. Айсун Мамедова, выступающая в весовой категории до 52 кг, победила француженку Алис Лопес в поединке за третье место и стала бронзовым призером турнира.

Напомним, в первый соревновательный день Гюльшан Гусейнова (до 44 кг), Рза Халилли (до 50 кг) и Расул Ализаде (до 55 кг) выиграли золотые медали.

Сборная Азербайджана лидирует в общекомандном зачете с шестью наградами: 3 золотыми, 2 серебряными и 1 бронзовой медалью.

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