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Гюльшан Гусейнова: "Золотая медаль даст мощный толчок моей будущей карьере"

Дзюдо
Новости
23 Июля 2025 00:56
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Гюльшан Гусейнова: "Золотая медаль даст мощный толчок моей будущей карьере"

Победительница турнира по дзюдо на Европейском юношеском олимпийском фестивале в Скопье Гюльшан Гусейнова призналась, что очень рада своему достижению и считает его важным этапом в спортивной карьере, передает İdman.biz со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета.

«Я очень взволнована. Впервые участвую в таком крупном турнире и сразу добилась высокого результата. Ранее у меня была бронза чемпионата Европы, а теперь — золото. Эта медаль станет большим толчком для моей будущей карьеры», — сказала спортсменка.

Гусейнова выступала в весовой категории до 44 кг и стала первой девушкой в составе сборной Азербайджана, завоевавшей золото на ЕЮОФ-2025. В финале она победила представительницу Израиля Юваль Габай.

İdman.biz

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