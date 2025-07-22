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Азербайджанский дзюдоист: "Медаль, завоеванная в Скопье, одна из самых ценных в моей карьере"

Дзюдо
Новости
22 Июля 2025 22:58
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Азербайджанский дзюдоист: "Медаль, завоеванная в Скопье, одна из самых ценных в моей карьере"

Победитель XVIII Европейского юношеского олимпийского фестиваля (ЕЮОФ) по дзюдо Рза Халилли признался, что завоеванная в Скопье золотая медаль имеет для него особую ценность, передает İdman.biz со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета.

Халилли, выступавший в весовой категории до 50 кг, одержал победу в финальной схватке над испанцем Александро Чиаррони и поднялся на высшую ступень пьедестала.

«Я вложил много сил на пути к финалу. Опыт, полученный на международных турнирах, сыграл свою роль. Завоевать золото на ЕЮОФ очень непросто — здесь участвуют лучшие дзюдоисты Европы. Я счастлив, что смог пройти весь путь и победить. Эта медаль — самая ценная среди всех моих достижений. Благодарен всем, кто помог мне прийти к этому успеху», — отметил Халилли.

İdman.biz

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