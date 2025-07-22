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Азербайджанские дзюдоисты завоевали золото на старте Еврофестивале

Дзюдо
Новости
22 Июля 2025 20:20
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Азербайджанские дзюдоисты завоевали золото на старте Еврофестивале

В Скопье (Северная Македония) стартовали соревнования по дзюдо в рамках Европейского юношеского Олимпийского фестиваля (ЕЮОФ), сообщает İdman.biz.

Уже в первый день азербайджанские дзюдоисты продемонстрировали высокий уровень. Рза Халилли (50 кг) и Гюльшан Гусейнова (44 кг) завоевали золотые медали, выиграв финальные поединки.

Еще один представитель Азербайджана — Расул Ализаде (55 кг) — также вышел в финал, и его решающая схватка еще впереди.

Соревнования по дзюдо на ЕЮОФ продлятся до 26 июля.

İdman.biz

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