Азербайджанские дзюдоисты завоевали золото на старте Еврофестивале

В Скопье (Северная Македония) стартовали соревнования по дзюдо в рамках Европейского юношеского Олимпийского фестиваля (ЕЮОФ), сообщает İdman.biz.

Уже в первый день азербайджанские дзюдоисты продемонстрировали высокий уровень. Рза Халилли (50 кг) и Гюльшан Гусейнова (44 кг) завоевали золотые медали, выиграв финальные поединки.

Еще один представитель Азербайджана — Расул Ализаде (55 кг) — также вышел в финал, и его решающая схватка еще впереди.

Соревнования по дзюдо на ЕЮОФ продлятся до 26 июля.

İdman.biz