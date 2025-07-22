Турнир по дзюдо на Универсиаде пройдет на трех татами

С завтрашнего дня на Всемирной Универсиаде в Рейнско-Рурском регионе Германии начнутся соревнования по дзюдо.

Как передает İdman.biz из Германии, они пройдут в Эссене, в главной спортивной локации мультифорума - Меsse Essen.

Организаторы уже положили татами и заняты техническими моментами. Схватки пройдут на трех татами.

Отметим, что команда Азербайджана выступит на Универсиаде в следующем составе: Бабарагим Мирзоев (60 кг), Назир Талыбов (66 кг), Нариман Мирзоев (73 кг), Мехди Аббасов (81 кг), Эльджан Гаджиев (90 кг), Давуд Намазлы (100 кг) и Рамазан Ахмедов (+100 кг), Кенуль Алиева (48 кг), Айдан Велиева (52 кг), Айтадж Гардашханлы (70 кг), Нармин Амирли (78 кг) и Нигяр Сулейманова (+78 кг).

Заки Фейзуллаев

İdman.biz