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Турнир по дзюдо на Универсиаде пройдет на трех татами

Дзюдо
Новости
22 Июля 2025 12:06
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Турнир по дзюдо на Универсиаде пройдет на трех татами

С завтрашнего дня на Всемирной Универсиаде в Рейнско-Рурском регионе Германии начнутся соревнования по дзюдо.

Как передает İdman.biz из Германии, они пройдут в Эссене, в главной спортивной локации мультифорума - Меsse Essen.

Организаторы уже положили татами и заняты техническими моментами. Схватки пройдут на трех татами.

Отметим, что команда Азербайджана выступит на Универсиаде в следующем составе: Бабарагим Мирзоев (60 кг), Назир Талыбов (66 кг), Нариман Мирзоев (73 кг), Мехди Аббасов (81 кг), Эльджан Гаджиев (90 кг), Давуд Намазлы (100 кг) и Рамазан Ахмедов (+100 кг), Кенуль Алиева (48 кг), Айдан Велиева (52 кг), Айтадж Гардашханлы (70 кг), Нармин Амирли (78 кг) и Нигяр Сулейманова (+78 кг).

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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