14 Мая 2025
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Состоится Кубок ACF по "Не-ваза"

Дзюдо
Новости
14 Мая 2025 13:08
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Состоится Кубок ACF по "Не-ваза"

17 мая пройдет Кубок ACF U-20 по "Не-ваза".

Как сообщает İdman.biz, в соревнованиях примут участие 152 дзюдоиста (128 юношей, 24 девушки) из 34 клубов и спортивных обществ.

На турнире, который пройдет в Олимпийском спортивном комплексе Абшерона, участники поборются за медали в 12 весовых категориях.

Отметим, что в дзюдо навыки "Не-ваза" позволяют спортсменам развивать и совершенствовать технику борьбы в партере во время поединков. Эти навыки играют решающую роль в формировании важных стратегий, позволяющих как избегать приемов, так и эффективно побеждать противника.

İdman.biz

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