Китай обошел Азербайджан в Мировом туре дзюдо

Азербайджан опустился на шестое место в общем зачете Мирового тура дзюдо.

Как сообщает İdman.biz, после «Большого шлема» в Душанбе команда поднялась на пятое место, но затем нас обошел Китай по результатам аналогичного турнира в Астане. При одинаковом количестве золотых и серебряных наград (по четыре) Азербайджан уступает Китаю по количеству бронзовых наград (шесть против пяти).

С начала года наши дзюдоисты завоевали четыре золотые, четыре серебряные и пять бронзовых наград на этапах Мирового тура.

Лидирует Япония (22-19-19), далее следуют спортсмены под флагом IJF (12-10-11), а замыкает тройку Франция (11-9-20).

İdman.biz