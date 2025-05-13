Азербайджанских тренеров по дзюдо обучили оказанию первой помощи

Азербайджанская федерация дзюдо продолжает реализацию программы профессионального развития для региональных тренеров.

Как сообщает İdman.biz, второй день обучения, прошедшего в Шеки для наставников северо-западного региона, был посвящён оказанию первой помощи.

Участникам рассказали о том, как правильно действовать в случае спортивных травм — ушибов, растяжений, потери сознания и других экстренных ситуаций. Тренерам объяснили, как оценить состояние пострадавшего и обеспечить безопасность до прибытия медицинской помощи.

По завершении теоретического этапа участники прошли экзамен. Успешно сдавшим были вручены международные сертификаты.

Практическая часть программы была посвящена технике борьбы.

İdman.biz