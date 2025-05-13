В Шеки стартовала реализация программы повышения квалификации тренеров по дзюдо - ФОТО

Федерация дзюдо Азербайджана запустила программу повышения квалификации для тренеров по дзюдо северо-западного региона в Шеки.

İdman.biz сообщает, что в первый день программы было организовано три сессии.

На семинаре «Безопасные виды спорта» была предоставлена ​​информация о приемах и технике, которые могут представлять опасность для несовершеннолетних до 13 лет. Дзюдоистам этой возрастной категории еще раз напомнили, что использование данных приемов запрещено. Тренерам было рекомендовано отнестись к этому вопросу с особым вниманием. В ходе семинара использовались научно обоснованные статьи, основанные на международном опыте.

Затем судья Вусал Алиев провел тренировку по новым правилам, введенным Международной федерацией дзюдо. В ходе семинара, который прошел в формате дискуссии, были даны подробные ответы на вопросы тренеров.

Последнее практическое занятие дня было посвящено теме «аси-вадза» - технике работы ногами. На этом занятии выполнение приемов демонстрировали опытные тренеры и инструкторы. Целью мероприятия является обмен опытом в регионе.

Отметим, что программа повышения квалификации продлится шесть дней. Первый этап программы прошел в Геранбое для тренеров западного региона.

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