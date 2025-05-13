13 Мая 2025
RU

Гейдаров и Коцоев продолжают возглавлять рейтинг

Дзюдо
Новости
13 Мая 2025 10:33
9
Гейдаров и Коцоев продолжают возглавлять рейтинг

Международная федерация дзюдо (IJF) обновила рейтинг после турнира «Большого шлема» в Казахстане.

Как передает İdman.biz, мужская команда Азербайджана пропускала соревнование, но позиции наших атлетов остались без изменений.

Олимпийские чемпионы Хидаят Гейдаров (73 кг) и Зелим Коцоев (100 кг) продолжают уверенно лидировать, а на шестой строчке обосновался Эльджан Гаджиев (90 кг).

Зелим Цкаев (81 кг) и Рашид Мамедалиев (73 кг) занимают седьмые места, а остальные находятся за пределами первой десятки. В частности, Балабей Агаев (60 кг) идет 11-м, а Ушанги Кокаури (+100 кг) – 12-м.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Японские герои "Большого шлема" в Баку победили и в Астане
12 Мая 11:39
Дзюдо

Японские герои "Большого шлема" в Баку победили и в Астане

Доиа Араи и Хьега Ота имеют на своем счету по две золотые медали с начала года
Дзюдоисты клуба "Атилла" выиграли две медали в Мариборе
12 Мая 09:56
Дзюдо

Дзюдоисты клуба "Атилла" выиграли две медали в Мариборе

В соревновании приняли участие 1022 спортсмена из 21-й страны, представлявшие в общей сложности 118 клубов
Азербайджанский дзюдоист завоевал серебро на Кубке Европы
11 Мая 17:12
Дзюдо

Азербайджанский дзюдоист завоевал серебро на Кубке Европы

Сборная завершила турнир с четырьмя медалями
Назир Талыбов выиграл Кубок Европы
10 Мая 16:08
Дзюдо

Назир Талыбов выиграл Кубок Европы

Серебра удостоился Бабарагим Мирзоев, а бронзу завоевал Нариман Мирзоев
Азербайджанские дзюдоистки завершили "Большой шлем"
9 Мая 11:28
Дзюдо

Азербайджанские дзюдоистки завершили "Большой шлем"

В первый день соревнований на татами вышли трое наших дзюдоисток
Азербайджанские дзюдоистки узнали соперниц на "Большом шлеме"
8 Мая 14:38
Дзюдо

Азербайджанские дзюдоистки узнали соперниц на "Большом шлеме"

На соревновании Азербайджан будет представлен тремя спортсменками

Самое читаемое

Антони в шаге от исторического достижения. Сияет в "Бетисе", стал главной звездой полуфиналов
10 Мая 13:12
Мировой футбол

Антони в шаге от исторического достижения. Сияет в "Бетисе", стал главной звездой полуфиналов

Чемпионат Испании идеально подходит бразильцу
Назир Талыбов выиграл Кубок Европы
10 Мая 16:08
Дзюдо

Назир Талыбов выиграл Кубок Европы

Серебра удостоился Бабарагим Мирзоев, а бронзу завоевал Нариман Мирзоев
Потенциальные соперники "Карабаха": от "Линкольна" до "Линфилда"
12 Мая 09:47
Азербайджанский футбол

Потенциальные соперники "Карабаха": от "Линкольна" до "Линфилда"

Чемпион Азербайджана в числе команд, освобожденных от участия в первом раунде
В матче "Барселоны" с "Реалом" был установлен исторический рекорд "эль класико"
12 Мая 09:00
Мировой футбол

В матче "Барселоны" с "Реалом" был установлен исторический рекорд "эль класико"

Это является самой продолжительной серией в истории противостояний клубов