Гейдаров и Коцоев продолжают возглавлять рейтинг

Международная федерация дзюдо (IJF) обновила рейтинг после турнира «Большого шлема» в Казахстане.

Как передает İdman.biz, мужская команда Азербайджана пропускала соревнование, но позиции наших атлетов остались без изменений.

Олимпийские чемпионы Хидаят Гейдаров (73 кг) и Зелим Коцоев (100 кг) продолжают уверенно лидировать, а на шестой строчке обосновался Эльджан Гаджиев (90 кг).

Зелим Цкаев (81 кг) и Рашид Мамедалиев (73 кг) занимают седьмые места, а остальные находятся за пределами первой десятки. В частности, Балабей Агаев (60 кг) идет 11-м, а Ушанги Кокаури (+100 кг) – 12-м.

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