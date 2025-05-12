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Японские герои "Большого шлема" в Баку победили и в Астане

Дзюдо
Новости
12 Мая 2025 11:39
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Японские герои "Большого шлема" в Баку победили и в Астане

Команда Японии по дзюдо завоевала две золотые, четыре серебряные и одну бронзовую награды на турнире «Большого шлема» в Астане (Казахстане).

Как передает İdman.biz, отличительной особенностью результата стало то, чемпионами стали те спортсмены, которые тремя месяцами ранее победили на «Большом шлеме» в Баку. Доиа Араи (100 кг) и Хьега Ота (+100 кг) имеют на своем счету по две золотые медали с начала года.
Можно предположить, что именно они войдут в заявку сборной Японии на предстоящий чемпионат мира, который пройдет в июне в Будапеште.

İdman.biz

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