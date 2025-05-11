Азербайджанский дзюдоист завоевал серебро на Кубке Европы

Сборная Азербайджана завершает выступление на Кубке Европы по дзюдо, который проходит в грузинском городе Гори.

Как сообщает , во второй день турнира на татами вышли семь азербайджанских спортсменов: Магеррам Имамвердиев (до 81 кг), Фаган Шамилов, Ибрагим Агакишиев, Наим Гусейнов (все – до 90 кг), а также Эльмар Гасымов, Нихад Шихализаде и Шахин Асадов (все – до 100 кг).

Лучший результат среди них показал Имамвердиев, который дошёл до финала в своей весовой категории, но уступил в решающей схватке и стал серебряным призёром.

По итогам турнира сборная Азербайджана завоевала четыре медали: одну золотую, две серебряные и одну бронзовую.