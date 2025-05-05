Азербайджанские дзюдоисты завершили Кубок Европы с медалями - ФОТО

В Стамбуле (Турция) завершился юниорский Кубок Европы по дзюдо.

Как сообщает İdman.biz, во второй день соревнований азербайджанские дзюдоисты завоевали еще четыре медали.

Аслан Коцоев, выступавший в весовой категории 90 кг, одержал победу во всех пяти своих поединках и поднялся на высшую ступень пьедестала почета. В финале наш дзюдоист победил представителя Казахстана Глеба Азарова.

Мехди Аббасов (81 кг), Рамазан Ахмедов (+100 кг) и Хадиджа Гадашова (52 кг) завоевали бронзовые медали.

Отметим, что в первый день соревнований Низами Иманов (66 кг) завоевал золото, а Нихад Мамишов и Фарид Гараев (оба по 60 кг) завоевали бронзовые медали.

В целом сборная Азербайджана завершила Кубок Европы в Стамбуле с двумя золотыми и пятью бронзовыми медалями, заняв четвертое место в общекомандном зачете и второе место среди мужчин среди 31 страны.

İdman.biz