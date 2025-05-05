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Азербайджан стал вторым на "Большом шлеме"

Дзюдо
Новости
5 Мая 2025 09:10
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Азербайджан стал вторым на "Большом шлеме"

Команда Азербайджана по дзюдо заняла второе место в общем зачете турнира «Большого шлема» в Душанбе (Таджикистан).

Как передает İdman.biz, на счету наших спортсменов две золотые и серебряные награды: чемпионами стали Балабей Агаев (60 кг) и Эльджан Гаджиев (90 кг), а Вугар Талыбов (90 кг) и Джамал Гамзатханов (+100 кг) уступили в финале.

Азербайджан по большему количеству серебра обошел Францию (2-1-4), а первое место заняли хозяева татами. На счету Таджикистана четыре золотые, три серебряные и четыре бронзовые медали.

Всего на «Большом шлеме» отличились дзюдоисты из 15-ти стран.

İdman.biz

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