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Три азербайджанских дзюдоиста вышли в финал Большого шлема

Дзюдо
Новости
4 Мая 2025 14:45
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Три азербайджанских дзюдоиста вышли в финал Большого шлема

Сразу три азербайджанских дзюдоиста вышли в финал турнира серии Большого шлема, проходящего в Душанбе (Таджикистан). При этом один из них гарантированно выиграет золотую медаль.

Как передаёт İdman.biz, в весовой категории до 90 кг состоится азербайджанский финал, в котором встретятся Вюгар Талыбов и Эльджан Гаджиев.

Также в финал вышел Джамал Гамзатханов (свыше 100 кг), которому в решающем поединке будет противостоять таджикский дзюдоист Темур Рахимов.

Между тем Кенан Насибов (+100 кг) поборется за бронзовую медаль с представителем Узбекистана Уткирбеком Туробоевым.

Поединки за медали в Душанбе начнутся в 16:00 по бакинскому времени.

Заметим, что ранее азербайджанец Балабей Агаев (60 кг) уже завоевал золотую медаль.

İdman.biz

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