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В Кубе состоялась жеребьевка Кубка Европы по дзюдо среди юношей

Дзюдо
Новости
2 Мая 2025 22:46
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В Кубе состоялась жеребьевка Кубка Европы по дзюдо среди юношей

Состоялась официальная жеребьёвка Кубка Европы по дзюдо среди юношей, который пройдёт в Губе 3–4 мая.

Как сообщает İdman.biz, в мероприятии приняли участие представители Европейского союза дзюдо (EJU) и Федерации дзюдо Азербайджана (ФДА).

Заместитель генерального секретаря ФДА и спортивный директор Камран Талыбов поблагодарил EJU за оказанное доверие и пожелал удачи всем участникам.

Комиссар по спортивным вопросам EJU Альберт Гмайнер, выступив от имени президента союза Ласло Тота, отметил важность турнира для развития молодых дзюдоистов и выразил признательность организаторам за подготовку соревнования.

Член судейской комиссии EJU Владимир Нуцубидзе сообщил, что поединки на Кубке Европы в Кубе будут обслуживать 15 арбитров с местной и международной квалификацией.

В турнире примут участие 354 дзюдоиста из 11 стран (213 юношей и 141 девушка). Азербайджан будет представлен 141 спортсменом — 100 юношами и 41 девушкой.

İdman.biz

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