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Эльнур Мамедли: "Наши результаты на чемпионате Европы - замечательное достижение" - ИНТЕРВЬЮ

Дзюдо
Интервью
2 Мая 2025 12:30
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Эльнур Мамедли: "Наши результаты на чемпионате Европы - замечательное достижение" - ИНТЕРВЬЮ

İdman.biz представляет интервью Report с Эльнуром Мамедли, вице-президентом Федерации дзюдо Азербайджана.

- Азербайджанские дзюдоисты завершили чемпионат Европы в Черногории с одной серебряной и четырьмя бронзовыми медалями. Можно ли считать результаты удовлетворительными?

- Конечно, это замечательное достижение. Самое главное, что мы завоевали медали во всех весовых категориях. Хотя они и были серебряной и бронзовыми. Появились новые имена. Например, Юсиф Ахмедов (60 кг) и Зелим Цкаев (81 кг) впервые стали третьими в Европе. В прошлом году Эльджан Гаджиев завоевал титул чемпиона Европы в категории 90 кг. На этот раз Мурад Фатиев занял третье место в той же весовой категории. Он боролся героически и получил травму. Зелим Коцоев - наш олимпийский чемпион. Это были его первые соревнования после летних Олимпийских игр в Париже. Его соперником в финале был серебряный призер Олимпийских игр. Если грузинский дзюдоист вышел в финал Олимпиады, значит, он силен. Это спорт, один выигрывает, другой проигрывает. Мы выиграли главную битву, то есть такое огромное соревнование, как Олимпиада. Как олимпийский чемпион и вице-президент, могу сказать, что эта медаль выше и лучше остальных. Хотя Зелим занял второе место на чемпионате Европы, он боролся хорошо.

- Но дзюдоистки показали плохие результаты...

- Они развиваются. Вы знаете, что мы проводим такие кампании, как «Девушкам подходит белое» и другие. Мы пытаемся привлечь их к этому виду спорта. Да, результатов нет, но это не конец. Надеюсь, что на следующих соревнованиях эти недостатки будут устранены и наши спортсменки проявят себя, завоевав золотые медали на чемпионатах мира и Европы. Конечно, это требует времени.

- Отчитывался ли главный тренер Рихард Траутман перед федерацией после этих результатов?

- Если говорить так, то я считаю эти результаты замечательным достижением. Одно дело, когда бывает лишь одна золотая медаль и этим дело заканчивается. Но иметь медаль в каждой весовой категории - это хороший результат. Это еще Хидаят Гейдаров и Эльджан Гаджиев не выступали на чемпионате Европы. Если бы они боролись, у нас было бы больше медалей. Хидаят не смог принять участие в чемпионате Европы из-за болезни. Главная цель для нас - здоровье спортсмена. Из-за одного соревнования ничего не будет. В будущем у нас будут турниры.

- В целом, что вы думаете о работе Траутмана в сборной?

- Естественно, она хорошая. Траутман - хороший тренер и директор по перформансу. В любом случае, хорошо, что он сегодня продолжает свою работу.

- Какова последняя ситуация с Хидаятом Гейдаровым?

- Это хорошо. С Божьей помощью, если ничего не случится, он примет участие в чемпионате мира.

- Стало известно, что Мурад Фатиев не сможет принять участие в предстоящем чемпионате мира из-за травмы. Можно ли считать его отсутствие серьезной потерей?

- Без сомнения. Он был третьим на последнем чемпионате Европы и сильный спортсмен. Пока с его участием ничего не поделаешь. Однако мы, как федерация, немедленно вмешались в ситуацию, и в настоящее время он проходит лечение. Основная цель - полностью сформировать команду к Олимпиаде 2028 года. У нас есть время, мы не потеряем энтузиазма. Фатиеву будет предоставлена ​​отдельная программа тренировок. После выздоровления он присоединится к национальной сборной.

- Как вы оцениваете наши шансы на чемпионате мира?

- Я никогда не называл количество медалей и не скажу. Потому что это дзюдо, и ничего нельзя знать заранее. В других видах спорта, если вы отстаете на четыре очка, есть возможность снова сравнять счет. Но в дзюдо это сложный вопрос. Вы можете проиграть после иппона, даже если ведете в счете. Конечно, мы ждем хорошего выступления и золотой медали от каждого спортсмена. Спортсмены из других стран также тренируются, анализируют и готовятся. Я верю, что члены национальной сборной достойно представят нашу страну.

- Некоторое время назад вы были удостоены награды Европейского союза дзюдо вместе с Зелимом Коцоевым, Хидаятом Гейдаровым и главным тренером Ричардом Траутманом. Каковы ваши впечатления по этому поводу?

- Конечно, я очень рад и счастлив. Как вы знаете, Хидаят Гейдаров был признан сильнейшим дзюдоистом Европы. Лучшим главным тренером стал Рихард Траутман. Мы не жалеем своих знаний и поддержки для спортсменов. Я очень рад, что сборная Азербайджана по дзюдо добилась таких успехов. Я не придаю особого значения награде, важны достижения наших спортсменов.

İdman.biz

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