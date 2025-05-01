Азербайджан определился с составом на Кубок Европы

В Стамбуле, Турция, третьего мая пройдет молодежный Кубок Европы.

Как сообщает İdman.biz, сборную Азербайджана в двухдневных соревнованиях представят 38 дзюдоистов (28 юношей, 10 девушек) в 13 весовых категориях.

Тренерский состав определил состав на Кубок Европы: Нихад Мамишов, Фарид Гараев, Мирхалиг Искендеров, Айхан Мирзазаде, Магомед Мамишов (все 60 кг), Магомед Мусаев, Низами Имранов, Ниджат Сулейманлы, Садиг Искендерли, Ниджат Нагиев, Умуд Гурбанов (все 66 кг), Мехти Джафаров, Абиль Юсубов, Фаган Мамедли, Нихад Яхьяев, Саид Рзаев, Тариэль Шихалиев (все 73 кг), Джасур Ибадли, Нахид Таргулиев, Роман Гараев, Мехти Аббасов (все 81 кг), Джанполад Алиев, Аслан Коцоев, Хайям Алиев (все трое 90 кг), Видад Алиев, Гусейн Эйвазли (оба) 100 кг), Рамазан Ахмедов, Рауф Ядигарлы (оба +100 кг), Фарида Мирзаева (48 кг), Хадиджа Гадашова, Чинара Садыгова (обе 52 кг), Фидан Гасымова, Гюльнара Байрамова, Айтен Вердиева (обе 57 кг), Нильгун Рзаева, Лейла Атаева (обе 63 кг), Парвана Абдуллаева (70 кг) и Нигяр Сулейманова (+78 кг).

Отметим, что в турнире примут участие 529 спортсменов (355 юношей, 174 девушки) из 30 стран.

İdman.biz