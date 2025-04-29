Ласло Тот: "Будущее европейского дзюдо выглядит ярче, чем когда-либо"

«Так же, как Олимпиада в Париже стала триумфом европейского дзюдо, чемпионат мира-2025 в Будапеште поможет еще больше укрепить наш вид на континенте».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил президент Европейского Союза дзюдо (EJU) Ласло Тот.

Тот, занимающий также пост президента Венгерской ассоциации дзюдо и вице-президента Международной федерации дзюдо (IJF), несет значительную ответственность за это мероприятие, как в качестве местного, так и континентального организатора. Размышляя о подготовке, он подчеркнул более широкое значение мундиаля:

«Главный старт года организуется не только Венгерской ассоциацией дзюдо, это европейский чемпионат мира. Иногда мы забываем, что когда мировое событие проводится на континенте, это также показывает его силу. Организация этого чемпионата - это заявление Европы о том, что мы снова готовы провести крупное событие мирового уровня».

«Это огромное преимущество для нас - европейцев. Существует серьезная конкуренция не только между спортсменами и странами, но и между континентами. Проведение большего количества чемпионатов мира, турниров «Большого шлема» и Гран-При в Европе имеет важное значение для нашего дальнейшего роста, и, судя по цифрам, которые мы увидели в прошедшие выходные на чемпионате Европы в Подгорице, будущее европейского дзюдо выглядит ярче, чем когда-либо», - заметил президент EJU.

Тот подтвердил, что подготовка к ЧМ вступила в завершающую фазу и продвигается успешно:

«К счастью, благодаря опыту Венгерской ассоциации дзюдо и IJF мы находимся в выигрышной позиции, но впереди еще много работы, чтобы убедиться, что все, не только само соревнование, но и атмосфера и впечатления, будут действительно мирового класса. Наша цель - иметь полные или почти полные трибуны каждый день, особенно во время финальных блоков».

Отметим, что чемпионат мира в Будапеште состоится 13-19 июня.



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